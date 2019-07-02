Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, экипаж подлодки был высокопрофессиональным. «Это большая потеря для флота и вообще для армии», — отметил глава государства.

Он также принес соболезнования родным и близким погибших.

Ранее 2 июля сообщалось, что Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП на подводной лодке. Кроме того, он попросил главу Минобороны вылететь в Североморск Мурманской области и заслушать доклады на месте.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего. Причины пожара выясняются.

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