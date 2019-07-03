Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Установлены личности погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате двух Героев России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, один из погибших — капитан первого ранга и командир пострадавшей подлодки Долонский Денис Владимирович. Отмечается, что звание Героя России он получил около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики.

Второй погибший — испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Иванович Филин. Героем России он стал в 2018 году. Оба капитана были приписаны к воинской части Петергофа.

Ранее стало известно о месте службы погибших российских подводников. По данным «Фонтанки», они числились в списках личного состава одной из военных частей Санкт-Петербурга, считающихся секретным объектом. В открытых источниках она отмечена как «эксплуатант атомных глубоководных станций», а подразделение подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

До этого появилась информация, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. По информации «Новой газеты», погибшие были офицерами, элитой Военно-морского флота России.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

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