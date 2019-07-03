Стало известно о месте службы погибших российских подводников

Моряки, погибшие в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, числились в списках личного состава одной из военных частей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, часть является секретным объектом, в открытых источниках она отмечена как «эксплуатант атомных глубоководных станций». Подчеркивается, что подразделение подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

Согласно информации в открытых источниках, на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910, сообщает «Фонтанка». Издание отмечает, что эти аппараты похожи на глубоководную атомную подводную лодку АС-12, на которой, по неофициальным данным, и произошло возгорание.

Ранее стало известно, что среди погибших подводников были семь капитанов первого ранга и два Героя России. По информации «Новой газеты», погибшие были офицерами, элитой Военно-морского флота России.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

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