Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате

Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что возгорание было ликвидировано благодаря «самоотверженным действиям команды». Там также опровергли сообщения СМИ о том, что российская сторона якобы уведомила Норвегию об аварии.

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Возгорание произошло в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего. Причины пожара выясняются.

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