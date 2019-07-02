Шойгу отчитался перед Путиным после гибели 14 моряков

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по обследованию глубоководного аппарата ВМФ России, где в результате пожара погибли 14 моряков, передает во вторник, 2 июля, «Интерфакс».

«Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ», — добавил он. Глава ведомства также доложил об обстоятельствах произошедшего и уточнил, что в настоящее время аппарат, в котором произошло возгорание, находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области.

Ранее 2 июля стало известно, что среди погибших подводников оказались семь капитанов первого ранга, два Героя России. Президент России Владимир Путин сказал, что экипаж подлодки был высокопрофессиональным. Глава государства также принес соболезнования родным и близким погибших.

Возгорание произошло в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Следственный комитет России начал доследственную проверку произошедшего. Причины пожара выясняются.

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