Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Североморск для контроля расследования по факту гибели 14 моряков-подводников. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 3 июля.

В ходе визита Шойгу заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Накануне в Минобороны сообщили о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, 4-5 — пострадали. Президент поручил главе военного ведомства лично отчитаться перед ним о ходе расследования. Глава государства также заявил, что экипаж был высокопрофессиональным.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».

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