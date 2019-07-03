Очевидцы рассказали о ЧП с «Лошариком»

Рыбаки, ставшие очевидцами аварийного всплытия российской подлодки-носителя глубоководного аппарата, известного как «Лошарик», рассказали об увиденном. Об этом сообщает издание «СеверПост.ru».

По их словам, они заметили всплывающую подлодку, когда шли в сторону острова Кильдина в Баренцевом море.« Где-то в полдесятого вечера всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал один из рыбаков.

По словам собеседников издания, к лодке почти сразу подошел военный корабль и два буксира, около 23:00 она ушла. Рыбаки отметили, что не заметили дыма, и решили, что подлодка всплыла не из-за аварии. «Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре (крупная губа на Мурманском берегу Баренцева моря — прим. «Ленты.ру») выгружали тела», — добавили они.

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