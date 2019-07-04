Русский актер из «Игры престолов» снимется в фильме Кристофера Нолана

Актер Юрий Колокольников появится в картине «Принцип» режиссера Кристофера Нолана. Об этом представительница артиста Елена Шнейдерова сообщила агентству «Москва» в четверг, 4 июля.

По словам Шнейдеровой, съемки фильма уже начались — на момент написания заметки Колокольников принимал в них участие в Таллине. Представительница актера не стала раскрывать, какого персонажа он играет, отметив, что роль «не главная, но хорошая».

Премьера «Принципа» запланирована на 17 июля 2020 года. Главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон.

38-летний Юрий Колокольников сыграл в сериале «Игра престолов» одичалого Стира, предводителя клана людоедов. В России актер снимался в телесериале «Дети Арбата», фильмах «Бумер-2», «Бесы» и «Интимные места».

В мае 2018 года Колокольников рассказал об увлечении русских актеров кокаином.

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