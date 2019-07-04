Австралийского студента спасли из Северной Кореи

Студент из Австралии Алек Сигли, которого держали под стражей в Северной Корее, покинул территорию этой страны. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Сигли был освобожден при помощи сотрудников посольства Швеции в Северной Корее. «Он покинул территорию КНДР», — подчеркнул лидер государства. Дополнительной информации о деле не приводится.

Сигли находился в Северной Корее по учебе: он изучал северокорейскую литературу в университете Ким Ир Сена и находился в стране по три месяца подряд с перерывами. Он также организовывал образовательные туры в Северную Корею. В июле он собирался отправиться в Токио.

В 2015 году северокорейские власти арестовали и приговорили к 15 годам лагерей американского студента Отто Фредерика Вомбиера. Спустя два года его удалось вызволить, но в результате жестокого обращения тюремщиков по возвращении в США он скончался.

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