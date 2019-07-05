Уволенную за снимки для Playboy чиновницу пригласили в журнал на кастинг

Редакция русскоязычного Playboy предложила жительнице Тюмени Анне Ануфриевой, которая потеряла работу на госслужбе после откровенной фотосессии, принять участие в кастинге в московском офисе журнала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

Журналисты поддержали девушку и отметили, что тело человека — это его личное дело и каждый волен распоряжаться им по своему усмотрению. «Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы», — говорится в публикации. Ее авторы отметили, что особо остро запрет на эротизм виден на примере политиков, учителей и врачей.

Кроме того, Ануфриеву пригласили на закрытую вечеринку в честь победительницы конкурса «Девушка года 2019», которая состоится в ноябре «в одном из модных московских клубов».

Уроженка Тюмени, «девушка года Playboy 2018» Лидия Пономарева также заступилась за Ануфриеву. В разговоре с порталом «72.ру» она призвала россиян прекратить критиковать женщин за самовыражение через собственную сексуальность.

Анна Ануфриева потеряла работу после публикации эротических снимков для конкурса «Девушка года Playboy 2019». В своем Instagram-аккаунте она позиционирует себя как мастер по депиляции.

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