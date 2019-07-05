20-метровый факел в Москве попал на видео

Видео: Город | Град Московский / vk.com

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в Новой Москве. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, из-за возгорания в небо взметнулся факел высотой около 20 метров.

По предварительным данным, на АЗС загорелись две емкости по 20 кубометров каждая и две строительные бытовки. В результате инцидента пострадал один человек. Кроме того, из-за пожара посетителей торгового центра «Новомосковский» в поселении Московский пришлось эвакуировать.

В настоящее время огонь удалось сбить, ранг сложности пожара понижен.

В июне 2018 года на АЗС в Чечне взорвались четыре цистерны с топливом, в резервуарах находилось 50 кубометров горючего. В результате ЧП пострадали пять человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!