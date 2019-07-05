Сестра Кардашьян выложила фото в откровенном бикини Эмили Ратаковски

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян поделилась селфи, на котором она запечатлена в откровенном бикини собственного бренда американской супермодели Эмили Ратаковски Inamorata Woman. Кадр появился в stories Instagram-аккаунта телезвезды.

40-летняя Кардашьян сфотографировала себя в зеркало в ярко-красном раздельном купальнике с длинными бретельками, опоясывающими ее талию. В публикации она отметила страницы бренда и самой Эмили Ратаковски, после чего последняя разместила это фото в аккаунте Inamorata Woman.

Ранее в июле Эмили Ратаковски опубликовала откровенные фотографии с отдыха в Европе. На одном из них запечатлен фрагмент полностью обнаженного тела 28-летней модели в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata woman.

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