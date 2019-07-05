Раскрыта причина загадочного явления в Атлантике

Океанологи выяснили причины загадочного распространения саргассума в южной части Атлантического океана, где раньше эта морская бурая водоросль была редкостью. Об этом сообщает Science.

Спутниковые снимки показали, что на цветение саргассума повлияло увеличение питательных веществ в центральной части Атлантического океана. Одна часть этих веществ была принесена из естественных источников через апвеллинг — подъем глубинных вод вдоль западного побережья Африки. Другая попала в океан с водами Амазонки, в которую смываются отходы от лесной и сельскохозяйственной промышленности.

Хотя исследователи не проводили напрямую измерения питательных веществ, они определили их уровень по содержанию хлорофилла в поверхностном слое воды. В больших количествах этот пигмент, содержащийся в фитопланктоне, отражает больше зеленого света, чем окружающие воды. В 2009 году уровни хлорофилла резко поднялись в дельте Амазонки и оставались повышенными в течение нескольких лет — из-за растущих темпов обезлесения и использования удобрений.

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