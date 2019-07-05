SpaceX потеряла спутники

Американская компания SpaceХ могла потерять более трех из шестидесяти запущенных в мае спутников системы Starlink, пишет в Twitter американский астроном Джонатан Макдауэлл.

Согласно данным ученого, восемь космических аппаратов Starlink двигаются по аномальным траекториям, тогда как остальные практически вышли на расчетные орбиты.

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В июне сообщалось, что три из шестидесяти спутников Starlink утеряны.

Спутники Starlink запущены в мае ракетой Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету.

Программа Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

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