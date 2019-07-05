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Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

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Американцы очень скоро установят флаг своей страны на Марсе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости 4 июля. Видео с частью его речи доступно в Twitter.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро, и в скором времени мы установим американский флаг на Марсе», — сказал он собравшимся.

Ранее Трамп назвал Луну частью Марса. Он тогда отметил, что НАСА стоит сосредоточиться на более масштабных программах, чем полеты на Луну.

2 июля НАСА успешно провело второй испытательный запуск многоразового пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion.

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