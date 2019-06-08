Трамп «объединил» Луну и Марс

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте назвал Луну частью Марса.

Американский лидер призвал НАСА перестать говорить о полетах на Луну и сосредоточиться на более масштабных программах — таких, как полет на Марс. Трамп уточнил, что Луна является его частью.

Пользователи соцсети высмеяли высказывание президента. «7 июня 2019 года. День, когда Луна стала частью Марса», — написал один из комментаторов. «Мы выбрали в президенты парня, который знает астрономию хуже моего четырехлетнего сына», — отметил другой.

Некоторые пользователи попытались объяснить Трампу разницу между Луной и Марсом в картинках.

«Я знаю, что чтение — это не совсем твое, поэтому вот немного картинок! Вот эта красная круглая штука — Марс. Белая круглая штука поменьше — это Луна», — написал пользователь.

В 2018 году США отправили на Марс межпланетный космический аппарат InSight. Целью миссии было изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни. Соединенные Штаты также собирались отправить туда астронавтов к 2030 году, однако у НАСА пока нет подробного плана миссии.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!