Трампа поймали на фотошопе своих снимков

Президент США Дональд Трамп публикует в Instagram и Facebook отредактированные снимки, на которых его физическая форма значительно лучше, чем на самом деле. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечает издание, оригиналы фотографий, размещенные на сайте Белого дома, отличаются от тех, что опубликованы в социальных сетях.

С помощью фоторедактора президенту выравнивают цвет лица, убирают живот и морщины, разглаживают складки на костюме. Также американскому лидеру поправляют прическу и удлиняют пальцы рук.

Трамп и Белый дом никак не прокомментировали изменения на снимках.

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