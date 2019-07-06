Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно. По словам эксперта, это не соответствует действительности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Какое-то не от мира сего заявление. Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которые у нас во множестве есть. Это все есть. Если есть поставленная задача, то все это найдется», — сказал Моисеев, добавив, что места, где возможно падение ракеты, известны заранее, и там уже находится спасательная аппаратура.

Ранее Игорь Верховской, начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите, рассказал, что имеющиеся у России аварийно-спасательные суда якобы потратят несколько дней, чтобы добраться до точки приводнения «Федерации». За это время экипаж космического корабля может погибнуть. По этой причине, заявил Верховской, необходимо развивать быстроходные экранопланы.

Разработка «Федерации» началась в 2009 году. Первый испытательный полет космического корабля (в беспилотном режиме) запланирован на 2022 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!