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Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

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Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане. Причиной этого в данном случае станет отсутствие в регионе высокоскоростных спасательных судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника корпорации «Энергия» Игоря Верховского.

По словам Верховского, начальника отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите, в случае возникновения нештатной ситуации при выведении «Федерации» с Восточного космонавты попадут в акваторию Тихого океана. До прибытия аварийно-спасательных сил на место приводнения пройдет несколько суток, что окажется критичным для экипажа. Для решения этой проблемы может понадобиться создать флот из экранопланов.

Верховской также отметил актуальность изменения системы посадки «Федерации» с парашютной на другую. Для космического корабля предусматривалась реактивная посадка, однако в России подходящих полигонов очень мало.

Разработка «Федерации» началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте «Федерация» способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый испытательный полет (в беспилотном режиме) космического корабля запланирован на 2022 год.

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