«Федерации» придумали «мужское имя»

Создаваемые космические корабли «Федерация» могут переименовать в честь первых российских кораблей, сообщили РИА Новости в «Роскосмосе».

«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что подобное решение не является окончательным.

В апреле стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», работавших над «Федерацией».

В марте того же года топ-менеджер заявил, что перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» получит «мужское имя».

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В ноябре 2018 года сообщалось, что создаваемую в России ракету среднего класса «Союз-5» планируется назвать в честь реки Иртыш. Инициатива называть перспективные российские ракеты и разгонные блоки в честь рек принадлежит Рогозину.

Разработка «Федерации» началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной — четыре. В грузовом варианте «Федерация» способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать — до полутонны. Первый испытательный полет (в беспилотном режиме) космического корабля запланирован на 2022 год.

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