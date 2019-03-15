Российский космический корабль сменит название из-за гендера

Перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» получит новое «мужское имя», передает ТАСС в пятницу, 15 марта.

«Придумали уже», — сказал директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции после стыковки «Союза МС-12» с Международной космической станцией (МКС).

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Какое именно, Рогозин не уточнил.

Ранее, по данным агентства, глава «Роскосмоса» уже говорил, что проект должен носить мужское, а не женское имя, не объясняя причин этому.

В будущем «Федерация» призвана сменить пилотируемые корабли серии «Союз» и грузовые «Прогрессы». Название для перспективного космического судна впервые в истории пытались определить с помощью голосования в декабре 2015 года. Тогда первое место с большим отрывом получил «Гагарин» (10,4 тысячи голосов), а второе — «Вектор» (4,9 тысячи).

«Федерация» (3,6 тысячи) заняла третье место, однако именно это имя, предложенное жителем Кемерова Андреем Смокотиным, и было утверждено.

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