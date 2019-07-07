Раскрыта секретная переписка посла Британии с оскорблениями Трампа

Британский посол в США Ким Дэррок считает президента США Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным закончить свой срок позором. Об этом сообщается в дипломатической переписке, доступ к которой смогла получить газета The Daily Mail.

«Мы полагаем, что эта администрация вряд ли станет значительно более нормальной, менее неработоспособной, менее непредсказуемой, менее разделенной на фракции, менее беспомощной в вопросах дипломатии», — писал Дэррок в одном из сообщений в Лондоне.

Из опубликованных документов следует, что Дэррок полагает: Трамп может быть в долгу у «вертлявых русских», его экономическая политика может повредить системе мировой торговли, и его президентство вполне может закончиться позором и отрешением от власти. Дипломат также советует британскому правительству при переговорах с американским лидером обозначать свою позицию «просто, даже тупо», а своим коллегам предлагает хвалить Трампа.

Американский президент находился с визитом в Великобритании с 3 по 5 июня. Он встретился с королевой Елизаветой II, премьер-министром Терезой Мэй и принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки в Нормандии.

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