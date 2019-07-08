Британия проверит утечку писем своего посла в США

Внутри МИД Великобритании организовано расследование в связи с утечкой в прессу секретных докладных записок британского посла в США. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает The Independent.

«Будет инициировано официальное расследование утечки», — приводит издание его слова. В министерстве планируют выяснить, каким образом к дипломатической переписке получил доступ таблоид The Daily Mail.

7 июля стало известно, что посол Британии в США Ким Дэррок считает американского президента Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок — об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал.

В них Дэррок называл администрацию Трампа «неработоспособной, непредсказуемой и беспомощной в вопросах дипломатии», а также рекомендовал коллегам «просто, даже тупо» обозначать свою позицию в переговорах с главой США и побольше хвалить его.

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