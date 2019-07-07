Колония для бывших силовиков открылась в России

Колония строгого режима, предназначенная для бывших сотрудников правоохранительных органов, открылась в Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко, передает Ura.ru.

Учреждение появилось на базе исправительной колонии №26 в городе Тавда. Всего оно рассчитано на 700 заключенных. На данный момент в колонии находится 140 арестантов. В частности, это бывшие полицейские, сотрудники следствия, прокуратуры, судьи.

Заключенные колонии заняты в деревообработке и заготовке леса. Отмечается, что бывшие правоохранители содержатся отдельно от других арестантов.

В июне 2019 года в ИК-1 была найдена «квартира», расположенная в цехе на территории учреждения. Начальника колонии Игоря Чурсина обвинили в получении взяток за создание комфортных условий содержания. Жилье с диваном, кожаными креслами, холодильником, рабочим столом и интернетом было спрятано за стеной в цехе.

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