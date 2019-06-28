На зоне строгого режима нашли «квартиру» с кожаными креслами и интернетом

В отношении одного из руководителей исправительной колонии строгого режима в Тюмени возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он получил взятку от осужденного за создание для него комфортных условий содержания. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Начальнику колонии предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), он арестован по решению суда.

По данным следствия, с марта 2018 года по май 2019 года обвиняемый каждый месяц получал по 100 тысяч рублей от заключенного. За это начальник колонии предоставлял зэку отдельную «квартиру», расположенную в цехе на территории колонии.

Как видно из фото, опубликованных в СКР, в помещении был сделан ремонт. Осужденный с ведома начальника колонии проживал в этой «квартире», пользовался телефоном, смотрел телевизор, а также пользовался интернетом и холодильником. В настоящее время следователи выясняют, есть ли на счету начальника колонии другие преступления.

27 июня сообщалось, что в Архангельской области против начальника ИК-5 и его заместителя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год сотрудники системы ФСИН оказывали покровительство одному из осужденных. Они обеспечивали ему доставку продуктов питания и спиртного, разрешали жить в служебном помещении и пользоваться средствами связи, а также пропускали к нему посторонних лиц.

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