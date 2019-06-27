Российские тюремщики получили дело за покровительство криминальному авторитету

В Архангельской области против начальника ИК-5 и его заместителя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты полностью признали свою вину. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 годы сотрудники системы ФСИН оказывали покровительство одному из осужденных. Они обеспечивали ему доставку продуктов питания и спиртного, разрешали жить в служебном помещении и пользоваться средствами связи, а также пропускали к нему посторонних лиц.

Как уточнили агентству «Эхо Севера» информированные источники, речь идет о криминальном авторитете. Имя арестанта не называется.

20 марта сообщалось, что в Саратовской области 34 сотрудника системы ФСИН привлечены к дисциплинарной и административной ответственности из-за нарушений в колонии ИК-7 для особо опасных преступников, где одна группа заключенных избила другую.

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