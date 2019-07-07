Украинцы стали экономнее

Жители Украины стали больше экономить из-за сложного материального положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, сообщает издание «Сегодня».

Согласно опросу, в режим экономии перешли подавляющее большинство украинцев — 91 процент. «Среднестатистическая семья экономит примерно по четырем-пяти статьям семейного бюджета», — говорится в исследовании.

Чаще всего опрошенные экономят на самых затратных позициях. Ограничивают себя в отдыхе и отпуске больше половины украинцев — 54 процента. На одежде и обуви экономят 52 процента опрошенных, на продуктах — 48 процентов, на коммунальных платежах — 39 процентов украинцев.

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