Билл Гейтс рассказал о «волшебных заклинаниях» Стива Джобса

Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря «заклинаниям» ее покойного основателя Стива Джобса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс, передает Bloomberg.

По его словам, Джобс при помощи этого мог сделать любую «умирающую» компанию самой дорогой в мире. Себя при этом Гейтс назвал младшим волшебником. «Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы. Но, поскольку я мелкий волшебник, на меня заклинания не действуют», — сказал он.

Также Гейтс, компания которого долгие годы конкурировала с Apple, заявил, что не встречал в жизни людей, столь же талантливых и мотивированных, как Стив Джобс. В качестве примера он привел конец 1980-х, когда компания NeXT, которую тогда возглавлял Джобс, в течение года не смогла продать ни одного компьютера. Несмотря на это, бизнесмен все же пошел дальше и в 1997 году Apple выкупила NeXT.

Стив Джобс основал компанию Apple вместе со своим другом Стивом Возняком в 1976 году. Компьютер компании под названием Apple II выпускался миллионными тиражами и стал первым в мире массовым персональным компьютером. В 1985 году Джобс был вынужден покинуть Apple из-за разногласий с инвесторами. После этого он основал NeXT, а также занялся развитием мультипликационных фильмов с компьютерной графикой в Pixar. Вернувшись на позицию CEO в 1997 году, Стив быстро оживил Apple и принялся готовить принципиально новые продукты. Представленный в 2007 году iPhone полностью перевернул индустрию и сделал Apple самой дорогой в мире публичной компанией. Стив Джобс умер в 2011 году от рака поджелудочной железы.

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