Три человека погибли в результате взрыва бензовоза под Екатеринбургом

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых, передает РИА Новости.

Как сообщает Ura.ru, авария произошла в 00:15 по местному времени (22:15 по московскому) на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым. Бензовоз съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Отмечается, что водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. На момент аварии в бензовозе было 500 литров топлива.

По предварительным данным, еще шесть человек пострадали. По данным ТАСС, пострадавших пятеро. Они были экстренно госпитализированы.

Как отмечает «Интерфакс», загорелся не только сам автомобиль, но и ближайший лесной массив.

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