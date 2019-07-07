Стали известны подробности состояния водителя взорвавшегося бензовоза

Экспертиза установила, что водитель бензовоза, который взорвался в Свердловской области, был за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, передает «Интерфакс».

Согласно результатам анализов, уровень алкоголя в крови водителя составлял 0,706 промилле, отмечаетТАСС. «Это очень большая доза. Хотя до этого он злостным нарушителем ПДД не был», — добавил Горелых.

Уточняется, что в результате аварии мужчина не пострадал, госпитализация ему также не потребовалась.

Авария произошла в ночь с 6 на 7 июля на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым. Водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. Три человека погибли. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до семи, среди них один подросток.

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