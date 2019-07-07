Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали

Полиция задержала водителя бензовоза, который взорвался в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает «Интерфакс».

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что водитель перевернувшегося бензовоза был за рулем в состоянии опьянения. Согласно результатам анализов, уровень алкоголя в его крови составлял 0,706 промилле.

Авария произошла в ночь с 6 на 7 июля на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым. Водитель автомобиля пустил на верх цистерны группу туристов из семи человек, после чего не справился с управлением. В результате погибли четыре человека, пострадали еще 11, в том числе один несовершеннолетний.

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