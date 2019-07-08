В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

Россия может возобновить продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков. Проект соответствующего решения подготовила Евразийская экономическая комиссия, сообщают «Известия».

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считают, что запрет на продажу алкогольных энергетиков противоречит нормам союза. По правилам ЕАЭС, если товар соответствует техрегламенту, он должен продаваться без дополнительных ограничений на территории всех государств-членов союза.

Минфин России не согласен с позицией ЕАЭС. Ведомство считает, что если какая-либо норма угрожает здоровью граждан, страна должна устанавливать более строгие правила. Статья 29 договора о ЕАЭС позволяет вводить ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека.

Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС. В таком случае все государства должны согласиться, что такие напитки отрицательно влияют на здоровье.

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Запрет коснулся алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в составе которой есть кофеин, гуарана, таурин и другие энергетические добавки.

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