Российский бизнес признали отсталым

Консалтинговая компания Strategy Partners провела исследование на предмет готовности российского бизнеса к цифровой информации. Результаты опроса имеются у принадлежащего Григорию Березкину агентства РБК.

В частности, выяснилось, что только у 4 процентов компаний в России имеется соответствующая стратегия, при этом абсолютное большинство (91 процент) используют устаревающую бизнес-модель.

Отмечается, что российский бизнес значительно уступает развитым странам по уровню внедрения цифровых технологий. Например, только 17 процентов компаний в России принимают участие в электронных закупках, в то время как в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель равен 48 процентам.

Представители российских компаний ссылаются на недостаток знаний о технологиях. Кроме того, более четверти участников опроса вообще не понимают, каким образом инновации могут способствовать развитию бизнеса.

В начале декабря 2018-го эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявляли, что ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры.

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