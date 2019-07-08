Умер Артур Браунер

В Берлине скончался немецкий кинопродюсер Артур Браунер. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Браунеру было 100 лет. Он родился в 1918 году в Лодзи, в семье польских евреев. Во время Второй мировой войны он бежал в СССР, а после ее завершения Браунер переехал в Западную Германию, где основал кинокомпанию Central Cinema Compagnie, выпустившую около 700 фильмов.

Большая часть кинокартин, которые он продюсировал, посвящены холокосту и судьбе евреев Европы. Браунер работал над такими лентами, как «Бравый солдат Швейк», «Девушки в униформе», «Европа, Европа» и «Бабий Яр». Всего за свою карьеру он спродюсировал около пяти сотен фильмов, в том числе телевизионных, и дважды получал премию «Золотой глобус».

Ранее в апреле умер продюсер фильмов «Вечное сияния чистого разума» и «Игра» Стив Голин. Он скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет.