Владелец «Дикси» женился на украинской модели

Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко. Об этом сообщает информационный портал Super.ru.

По данным издания, 52-летний олигарх, владеющий сетями магазинов «Дикси», «Виктория», «Бристоль» и «Красное&Белое», подарил 28-летней супруге ресторан в башне «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити». Девушка ведет кулинарные шоу на принадлежащем ему телеканале World Fashion.

Клименко, которая, по данным источников, уже взяла фамилию супруга, родилась в Житомире. Модель отучилась на социолога в Национальном авиационном университете в Киеве. В 2013 году ее признали самой красивой блондинкой Украины на конкурсе «Мисс Блонд Украина». Она увлекается стрип-пластикой и любит петь с друзьями в караоке.

Для бизнесмена это второй брак, он развелся в 2017 году. Его первая жена, Стелла Кесаева, продолжает называть себя «женой миллиардера» и владеет фондом поддержки искусства Stella Art Foundation, арт-пространство которого расположено на одном из этажей башни «Меркурий Сити Тауэр».

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