«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына

У бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса и его супруги — обладательницы титула «Мисс Москва 2015» — Оксаны Воеводиной родился первенец. Об этом молодая мама сообщила в своем Instagram.

Мальчик появился на свет 21 мая. «Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра», — написала Воеводина.

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Пара вступила в брак в ноябре 2018 года. Королевский дворец заявил, что Воеводиной будет присвоен титул «датин». В январе Мухаммад отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Это стало первым случаем в истории Малайзии, когда монарх досрочно отказывается от правления. Его полномочия истекали в 2021 году.

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