Малайзийский кронпринц женится на простолюдинке из Швеции

Младший брат бывшего Верховного правителя Малайзии, отрекшегося от престола после брака с обладательницей титула «Мисс Москва», женится на женщине из Швеции. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

45-летний Тенгку Мухаммад Фаиз Петра (Tengku Muhammad Faiz Petra) и 33-летняя Софи Луиза Йоханссон (Sofie Louise Johansson) познакомились, когда наследный принц изучал историю в Лондонской школе экономики и политических наук и Университетском колледже Лондона. Женщина также жила и работала в Великобритании.

Свадьба назначена на 19 апреля. На церемонии будут присутствовать члены королевской семьи и близкие друзья наследного принца. Свадебные подарки пожертвуют детским домам, домам престарелых, Малайзийскому обществу красного полумесяца и другим благотворительным организациям.

Планы наследного принца вызвали неоднозначную реакцию в Малайзии. Одни сожалеют, что он собирается жениться на иностранке, другие хвалят за помощь нуждающимся.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе Мухаммад отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

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