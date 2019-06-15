«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса. Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram.

«Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым», — написала молодая мама, добавив, что дети и семья стали ее смыслом жизни. Этот пост Воеводина написала на трех языках: малайском, английском и русском.

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Первенец появился на свет 21 мая. «Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра», — написала Воеводина.

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии в ноябре 2018-го. Она приняла ислам, а также поменяла имя на Рихана Петра. В январе ее супруг отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Это стало первым случаем в истории Малайзии, когда монарх досрочно отказывается от правления. Его полномочия истекали в 2021 году.

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