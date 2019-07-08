В Нью-Йорке начались таинственные акции против геев

В Нью-Йорке второй раз за неделю сожгли флаг ЛГБТ. Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел в афроамериканском районе Гарлем возле гей-клуба. «Я должен подчеркнуть, что мне кажется странным время этих событий. Первое сожжение было в начале [проводимого в городе мероприятия в поддержку геев] прайда, а второе — в конце. Нужно задаться вопросом, есть ли какой-то сигнал, который они пытаются послать», — сказал владелец заведения Алексей Минько.

Отмечается, что первый подобный инцидент был зафиксирован 31 мая — за день до начала гей-прайда. Оба инцидента расследуются как возможное преступление, совершенное на почве ненависти к сексуальной ориентации.

В 2019 году ЛГБТ-активисты и сочувствующие им отметили 50-летнюю годовщину Стоунволлского бунта в Нью-Йорке, с которого в США началась борьба за равные права сексуальных меньшинств.

В июне сообщалось, что дипломатические представительства США в Индии и Южной Корее вывесили флаги ЛГБТ-сообщества, несмотря на запрет со стороны Белого дома.

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