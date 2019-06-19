Блогер выкупил городок и переименовал его в Гей-Ад

Американский блогер и музыкант Элайджа Дэниел (Elijah Daniel) выкупил должность мэра в городе Хэлл (Hell, в переводе с английского — «ад»), штат Мичиган, а затем переименовал его в Гей-Ад (Gay Hell). Об этом он сообщил в Twitter.

Дэниел пояснил, что его приобретение — шаг против решения администрации президента США Дональда Трампа, которая запретила поднимать флаги ЛГБТ-сообщества на флагштоках посольств. Блогер сразу после «назначения» указал переименовать город и разрешить в нем лишь радужные флаги.

Как сообщает местное издание Livinston Daily, блогер стал мэром на три дня, заплатив в сумме 300 долларов. Хэлл из-за своего названия является популярным местом у туристов. К тому же блогер уже не первый раз заглянул в этот город. В 2017 году он также временно стал мэром и запретил вход в него всем гетеросексуалам.

По словам владельца земли, на которой построен городок, Джона Колона, он приветствует любое освещение Хэлла. При этом он удивился, что многие пользователи Facebook раскритиковали его за такой шаг.

Дэниэл проживает в штате Калифорния, имеет более полумиллиона подписчиков на YouTube. Чаще всего он публикует влоги и музыкальные клипы.

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