Российская учительница не распознала фильм ужасов и поплатилась

В Омске учительница частной школы показала ученикам возрастом от 6 до 9 лет лет фильм ужасов «Кукла» вместо мультфильма. Об этом 7 июля рассказал отец одной из школьниц Александр Ершов во «ВКонтакте».

По словам Ершова, показ прошел 3 июля в школе «Дискавери» при «Многопрофильной академии непрерывного образования» (МАНО). Мужчина утверждает, что педагог Наталья Шемякина заставила детей смотреть кино, несмотря на их просьбы выключить фильм или уйти с просмотра. Учительница пригрозила, что в противном случае накажет детей и заставит их читать в течение часа, заявил Ершов. Кроме того, Шемякина якобы запретила детям рассказывать о просмотре родителям, также угрожая наказанием.

Ершов рассказал, что после просмотра его дочери было страшно, она не могла уснуть и рассказала все маме. На следующий день несколько родителей расторгли договоры с школой. По словам Ершова, другие дети не сказали родителям о случившемся.

В ролике, опубликованном Ершовым на YouTube, учительница утверждала, что спросила, нравится ли детям фильм, и они согласились продолжить просмотр, а также отрицала принуждение и угрозы чтением. «Если вы считаете, что мы как-то навредили психике ваших детей, то мы искренне извиняемся», — сказала Шемякина. Она отметила, что смотрела фильм со своей дочерью в кинотеатре.

Руководитель МАНО Владимир Бем сообщил РИА Новости, что дети должны были идти на улицу, но поход сорвался из-за грозы, и учительница действительно включила фильм. По словам Бема, педагог сделала это не преднамеренно, а выбрала картину исходя из названия, но была не в курсе содержания.

«Когда дошли до середины фильма, его выключили. Тем более там нет ни одного кадра "ужасных ужасов". К середине фильма детям просто стало это неинтересно», — сказал Бем.

Учительнице объявили выговор и лишили ее премии, отметил руководитель МАНО. Он также подтвердил, что двое родителей расторгли договор. При этом, по его словам, в школе нет детей шести лет — туда ходят ученики от 8 до 14 лет.

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