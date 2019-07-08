Мосгорсуд отправил предпринимателя Худояна в СИЗО

Московский городской суд отменил постановление о домашнем аресте владельца компании Optima Development Альберта Худояна и принял решение поместить его в СИЗО до 14 августа 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости. Такое решение суд принял, исходя из того факта, что дети предпринимателя являются гражданами США и он может скрыться от следствия.

Защита Худояна с решением суда не согласна. «Данное дело в очередной раз показывает, что, несмотря на заверения руководства страны о недопустимости использования уголовно-правовых механизмов для разрешения коммерческих споров, подобное явление существует, и сегодня мы все стали ему свидетелями. Постановление судьи Новикова о заключении Худояна под стражу является прямым подтверждением беспрецедентного давления на бизнесмена со стороны правоохранительных органов, судебной системы и людей, которые стоят за ними», — заявил адвокат девелопера Александр Карабанов.

«Мы уже направили жалобы на действия следствия, а также Сергея Говядина и Ильдара Самиева в адрес заместителя министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента МВД России Александра Романова, на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина», — подчеркнул Карабанов.

В поддержку бизнесмена выступил и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, по мнению которого, «ситуация с Худояном — явный пример конфликта в сфере предпринимательства». Этот уголовный процесс также находится на рассмотрении у Объединенной комиссии по корпоративной этике РСПП.

Борис Титов также посчитал необоснованным ужесточение меры пресечения. «Суд счел, что обвиняемый может скрыться за границу — хотя Худоян уже и загранпаспорт свой сдал следствию. На наш взгляд, довод не очень убедительный», - говорится в сообщении пресс-службы Титова. По словам Титова, «дело Худояна связано с имущественным спором», и закон «запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства».

Предпринимателю было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). В июне решением Тверского суда Москвы Худоян был помещен под домашний арест на два месяца. Защита просила выпустить бизнесмена под залог в размере миллиард рублей, сообщают «Ведомости».

