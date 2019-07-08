Кума Медведчука оставили в списке партии Зеленского

Председатель партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила не будет исключать из своего предвыборного списка Дмитрия Холодова, которого СМИ называют кумом председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНИАН.

«Насколько мне известно, он является кумом Оксаны Марченко, а не Медведчука. И эта информация, на мой взгляд, не должна быть основанием для исключения человека из списка», — объяснил позицию партии Разумков.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, такие вещи не должны становиться достоянием общественности, а партийная дискуссия о них должна проходить в закрытом формате.

Ранее в СМИ появилась информация, что детей Холодова крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Также журналисты выяснили, что в собственности кандидата в депутаты обнаружен особняк в Вене. Он приобретен в 2013 году за шесть миллионов евро. Площадь дома — 360 квадратных метров, а площадь участка — 20 соток. Недвижимость оформлена на жену Холодова — Катерину Шаховскую.

В списке «Слуги народа» Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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