В списках партии Зеленского обнаружили кума Медведчука

В избирательном списке партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» обнаружили владельца элитной недвижимости в Вене и кума председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Информацию об этом обнародовали журналисты программы «Схемы». Запись доступна на YouTube.

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В собственности Дмитрия Холодова, который находится на 22 месте в списке «Слуги народа», обнаружен особняк в Вене. Он приобретен в 2013 году за шесть миллионов евро. Площадь дома — 360 квадратных метров, а площадь участка — 20 соток. Недвижимость оформлена на жену Холодова — Катерину Шаховскую.

Рядом с домом находится особняк украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Кроме того, как следует из расследования, в Вене Холодовы владеют салоном свадебных и вечерних платьев.

Детей Холодова крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

В списке «Слуги народа» Холодов указан как предприниматель и благотворитель.

Ранее среди кандидатов от «Слуги народа» обнаружили гражданина России Михаила Соколова.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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