В списках партии Зеленского обнаружили гражданина России

Партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проверяет возможное российское гражданство кандидата в депутаты Верховной Рады по своему списку Михаила Соколова. Об этом сообщают «Українські Новини».

«По состоянию на сегодня он действительно есть в списке "Слуги народа". Есть информация о том, что он является гражданином России, там не все однозначно, эту информацию мы сейчас проверяем», — заявил глава партии Дмитрий Разумков.

Собеседник издания не смог однозначно ответить, будет ли кандидат исключен из списка, если информация о российском гражданстве подтвердится.

Соколов находится на 99 позиции в избирательном списке партии.

Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и партия Игоря Смешко «Сила и честь». Более половины участвующих в выборах партий не набирают одного процента голосов.

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