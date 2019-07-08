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Охранник российской колонии перехватил дрон

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Baza / Telegram

Охранник исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймал дрон, летевший к заключенным. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание «Свердловское время», квадрокоптер был обнаружен в районе участка запретной зоны.

Отмечается, что с помощью дрона заключенным пытались передать четыре смартфона, три сим-карты и карту microSD. Сотрудникам колонии, прервавшим передачу, пообещали выплатить премии.

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