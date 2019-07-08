Названо лучшее бикини для привлечения богатого жениха

Супруга миллионера и шведская блогерка Анна Бэй объяснила девушкам, в каком купальнике нужно приходить на пляж, чтобы привлечь внимание богача. Об этом пишет The Sun.

По словам 31-летней Бэй, купальник должен быть классическим и изящным. «Для начала нужно определиться, что вы хотите надеть: слитный купальник или бикини. Слитный купальник выглядит элегантнее», — отметила она.

«Конечно, следует выбирать такое бикини, которое подходило бы именно вашему типу фигуры и размеру груди. Если она большая, то не стоит надевать топ с треугольными чашками. В нем ваша грудь не будет выглядеть привлекательно», — пояснила Бэй. Обладательницам «небольшого живота» она порекомендовала выбирать слитный купальник.

Кроме того, шведка перечислила одежду, которой лучше избегать всем женщинам. Так, например, туника — слишком скучная и визуально утяжеляет любую фигуру. Также на пляже лучше отказаться от повседневной хлопковой одежды: футболка или короткие шорты из этого материала «заставляют выглядеть очень дешево».

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Еще одна вещь, которая может оттолкнуть миллионера, — это сланцы. Согласно правилам этикета, в такой обуви запрещено ходить по городу.

В отпуск блогерка посоветовала взять шляпу. «Если вы решили надеть головной убор, ни в коем случае не надевайте кепку. Она вас не украсит. Выбирайте что-то более гламурное», — предостерегла она.

Еще один важный аксессуар, по мнению Бэй, — пляжная сумка. Однако она не должна быть тканевой, поскольку такие сумки тоже «удешевляют» образ. Вместо нее блогерка советует отдавать предпочтение соломенным моделям.

Ранее в июле Анна Бэй назвала места, в которых проще всего встретить богатого жениха. По ее словам, потенциальные избранники чаще всего бывают в магазинах здорового питания или в табачных лавках, а также в опере или на яхтенных шоу. Поездки по Европе и отдых на Средиземноморском побережье и островах, вроде Ибицы или Миконоса, тоже повышают шансы встретить миллионера. Бэй советует девушкам задействовать личные связи, чтобы пробраться на закрытые вечеринки и мероприятия, вроде светских свадеб.

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