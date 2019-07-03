Названы лучшие места для поиска богатого жениха

Британская блогерка Анна Бей разместила в своем YouTube-аккаунте ролик-пособие по поиску богатого жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

Блогерка посоветовала подписчицам уделять внимание своей внешности и следовать ее указаниям в поисках состоятельного мужчины. Она рекомендует будущим невестам чаще посещать места, где бывают их потенциальные избранники: например, магазины здорового питания или табачные лавки, а также не пропускать премьеры в опере или яхтенные шоу.

Поездки по Европе и отдых на Средиземноморском побережье и островах, вроде Ибицы или Миконоса, тоже повышают шансы встретить богача. Бей советует девушкам задействовать личные связи, чтобы пробраться на закрытые вечеринки и мероприятия, вроде светских свадеб: такие праздники создают романтическую атмосферу, способствующую знакомствам.

Материалы по теме «Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям» Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы

Анна Бей ведет Instagram-аккаунт о светской жизни, на который подписано около 50 тысяч пользователей, и YouTube-аккаунт под названием School Of Affluence («Школа богатства»). В постах и роликах Бей рассказывает романтическую историю знакомства со своим партнером-банкиром. О ней писали британские СМИ, в том числе журнал Now.

В мае столицу Швейцарии Цюрих назвали самым дорогим городом для романтических встреч. Было подсчитано, что за билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пару стаканов пива и поездку в такси придется выложить 200 евро. В пятерку невыгодных для свиданий мест также вошли Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов), Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов). Москва заняла 37-ю строчку с чеком в 71 доллар (около 4500 рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!