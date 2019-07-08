Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети

Бразильский модельер Адриана Дегреас создала бикини, чашки которого представляют собой морские раковины, и взбудоражила пользователей сети. На это обратили внимание в The Sun.

Речь идет о серебристо-сиреневом топе Nautilus, который демонстрируется в комбинации с однотонным серебристым низом в Instagram-аккаунте дизайнера. У купальника появилось множество поклонниц среди популярных блогеров: так, например, фотографию в бикини опубликовала португальская фитнес-модель Камила Гупер (Camila Guper) во время отдыха на Миконосе.

Фото опубликовано @camilaguper

Пользователи соцсети отмечают схожесть топа с тем, что носила героиня диснеевского мультфильма русалочка Ариэль. «Просто божественно. Они выглядят так элегантно и роскошно, словно настоящие ракушки», — восхитилась одна из них в комментариях. «Вот идеальный образ этого лета. Он мне нужен!» — заявила вторая. «Теперь я им одержима. Буду ждать, пока он не появится в продаже», — призналась третья.

Ранее в июле новый полностью прозрачный купальник Адрианы Дегреас, который она создала совместно с американским брендом Cult Gaia, смутил покупателей. На сайте компании его верхняя часть описывается как «топ без бретелек из тюля с черепаховыми акриловыми деталями». Поклонники марки неоднозначно восприняли откровенный дизайн. Некоторые из них усомнились, что в таком купальнике вообще возможно купаться.

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