Apple сочли бесперспективной компанией

Пять аналитических компаний ожидают падения стоимости акций Apple и рекомендуют продавать эти ценные бумаги. Понижение рейтинга Apple привело к тому, что в понедельник, 8 июля, акции компании снизились на 2,9 процента, пишет Bloomberg.

Такая ситуация сложилась впервые с 1997 года. Сомнения аналитиков связаны с неопределенностью вокруг спроса на главный продукт компании — iPhone. В январе Apple снизила свой прогноз по доходам впервые за почти 20 лет. Важными для аналитиков будут результаты третьего квартала, которые обнародуют 30 июля.

Помимо этого опасения аналитиков связаны с обострением торговых отношений Китая и США. Дело в том, что Китай обеспечил Apple 20 процентов доходов за 2018 год. iPhone в прошлом году стал источником более 60 процентов доходов Apple.

Между тем агентство отмечает, что еще 23 аналитические фирмы рекомендуют покупать акции Apple, а 21 рекомендуют удерживать уже имеющиеся ценные бумаги.

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